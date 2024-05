Sky - Il Milan sta trattando in queste ore la risoluzione del contratto di Pioli con i suoi agenti

Il destino di Stefano Pioli è ormai scritto da diverse settimane e sabato alle 20.45 contro la Salernitana a San Siro sarà per l'ultima volta sulla panchina del Milan. Il tecnico di Parma, il cui futuro, secondo le indiscrezioni che circolano potrebbe essere al Napoli o all'Atalanta, ha ancora un anno di contratto e quindi dovrà trovare un accordo con il club rossonero per la risoluzione del contratto. E proprio di questo, secondo quanto riferisce Sky, ne stanno parlando in queste ore i dirigenti del Milan con gli agenti di Pioli.

Questi i numeri di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

NUMERO PANCHINE: 239

VITTORIE: 132

PAREGGI: 55

SCONFITTE: 52

GOL FATTI: 434

GOL SUBITI: 279