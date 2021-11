Sky - Leao non al top, domani deciderà con Pioli se partire o meno dall'inizio

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport 24 Rafael Leao non è in formissima ed è quindi in dubbio la sua titolarità nella sfida di domani sera contro l'Atletico. Per l'inviato di Sky l'esterno portoghese questa mattina ha svolto una prima parte di lavoro personalizzato prima di unirsi al gruppo: domani deciderà insieme a Pioli se partire titolare oppure entrare a gara in corso.