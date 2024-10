Sky - Loftus in gruppo, tutta la rosa a disposizione di Fonseca tranne gli infortunati di lungo corso

Giornata di lavoro a Milanello, la prima con tutta la squadra a disposizione di mister Paulo Fonseca: sono tornati in Italia tutti i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le proprie nazionali.

Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, riporta che Loftus-Cheek oggi si è allenato in gruppo per la prima volta dopo che nelle scorse settimane aveva sofferto un lieve problema al flessore. Anche Chukwueze, rientrato anzitempo dalla Nigeria, è recuperato: secondo l'inviato di Sky Sport sono tutti a disposizione tranne gli infortunati di lungo corso (Bennacer, Sportiello e Florenzi).

Theo Hernandez è febbricitante, ma comunque anche lui è a Milanello: nessuna preoccupazione per il francese in quanto è squalificato per le prossime due di Serie A.