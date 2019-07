Sky - Massara: “Roma e Fiorentina vicine all’accordo per Veretout"

Intervenuto a Sky Sport 24, Dario Massara ha dato un aggiornamento sulla situazione di Veretout, queste le sue ultime dichiarazioni: “Anche il Lione si è informato per Jordan Veretout, ma il calciatore vuole restare in Italia. Attualmente la Roma è favorita, arriva a 19 milioni tra parte fissa e bonus, il Milan non arriva a quella cifra e vorrebbe inserire Biglia, che alla Fiorentina non sembra volere come contropartita. La Fiorentina chiede 25 milioni, ma attorno ai 20 si potrebbe chiudere, si è quindi molto vicini a trovare un accordo con la Roma”.