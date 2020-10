Sky - Milan, con lo Spezia cinque cambi di formazione: Krunic e Leao dal primo minuto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato la probabile formazione rossonera contro lo Spezia. Queste le sue parole: "Ci saranno grandi cambi per Stefano Pioli con lo Spezia e cinque diversi titolari rispetto alla gara contro il Rio Ave. Oltre alla difesa confermatissima, a centrocampo il tecnico emilano cambierà sia Bennacer che Kessie, usciti malconci, e darà spazio a Tonali e Krunic dal primo minuto. In attacco invece, dietro a Colombo che tornerà titolare, spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sulla sinistra. Out Calhanoglu"