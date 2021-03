Sky - Milan, fisioretapia al mattino e al pomeriggio per Ibra. A Sanremo non starà in hotel, ma sul suo yacht

Peppe Di Stefano, in collegamento da Sanremo, ha raccontato la giornata di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, che è da ieri in Liguria, ha fatto stamattina fisioterapia (altra seduta oggi pomeriggio), mentre nelle prossime ore sarà all'Ariston per le prove in vista di stasera (già ieri fatto le prime prove). Domani mattina, l'attaccante rossonero, che non vivrà in hotel ma sul suo yacht, ripartirà domani mattina per tornare a Milano e alla sera sarà sugli spalti di San Siro per Milan-Udinese. Giovedì, venerdì e sabato, come da programma, sarà invece di nuovo a Sanremo per le ultime tre serate del Festival.