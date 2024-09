Sky - Milan, Okafor non è al 100% della condizione e domani potrebbe non essere della partita

vedi letture

Paulo Fonseca, come ammesso da lui stesso oggi in conferenza, non vuole correre rischi: ed è per questo che Alvaro Morata, al momento in dubbio per una borsite, non scenderà in campo dall'inizio contro il Lecce. Lo spagnolo, visto anche l'imminente impegno di Champions contro il Leverkusen, verrà preservato dal tecnico portoghese.

Un altro giocatore in dubbio, stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, è Noah Okafor: lo svizzero a quanto pare non è al 100% della condizione e domani potrebbe non essere della partita.