Sky - Milan: Origi, Vranckx e Rebic tornano in gruppo. Personalizzato per Florenzi

© foto di Federico De Luca 2023

Ripresa degli allenamenti oggi a Milanello, con la squadra che si è recata al centro sportivo di Carnago poco prima dell'ora di pranzo. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, Aster Vranckx, Divock Origi e Ante Rebic, che avevano saltato la sfida contro la Sampdoria, sono tornati a lavorare in gruppo. Allenamento personalizzato sul campo per Florenzi, mentre lavoro a part per Zlatan Ibrahimovic.