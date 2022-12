Sky - Milan, Pioli in accordo con squadra e dirigenti revoca il giorno di riposo: questa mattina allenamento a Milanello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, mister Pioli ieri sera, in accordo con Maldini, Massara ed i giocatori, consapevoli del momento, ha annullato il giorno di riposo in programma di oggi. La decisione è arrivata dopo la sconfitta in amichevole contro il PSV, la terza dopo quelle contro Arsenal e Liverpool. La squadra si è allenata a Milanello questa mattina ed è rimasta nel centro sportivo rossonero per il pranzo obbligatorio. Il lavoro svolto nella seduta, che non voleva essere in alcun modo punitiva, è stato prettamente tattico: per l'allenatore rossonero c'era la necessità di rivedere alcune situazioni di gioco, anche a causa del poco tempo a disposizione prima del prossimo impegno ufficiale.

Un segnale importante che il Pioli ha voluto lanciare a tutti i suoi ragazzi, in vista di un mese di gennaio particolarmente impegnativo già dal 4 a Salerno contro la squadra di Davide Nicola.