Sky - Milan, problema muscolare al polpaccio sinistro per Calabria

vedi letture

Nuovo stop per Davide Calabria che si è fatto male durante l'allenamento odierno a Milanello: secondo quanto riferisce Sky, infatti, il capitano rossonero, che domenica avrebbe giocato titolare contro la Fiorentina, si è dovuto fermare per un problema muscolare al polpaccio sinistro.

Calabria non sarà sicuramente a disposizione di Paulo Fonsceca per la trasferta di Firenze e nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio muscolare e i tempi di recupero.

Recentemente Calabria aveva saltato tre partite per un fastidio muscolare all'adduttore. Ora un nuovo problema.