Sky - Milan, spostato l'allenamento di domani al pomeriggio per permettere la partecipazione di Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul Milan e sulle condizioni di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic, arrivato ieri sera a Milano, si è sottoposto a tampone e nelle prossime ore avrà il risultato. Il Milan, in questo senso, ha deciso di posticipare l'allenamento al pomeriggio per permettere allo svedese, in caso di negatività, di partecipare alla sessione con il resto della squadra. Tanti i nazionali partiti ma Stefano Pioli lavorerà con la rosa a disposizione in vista dei prossimi impegni stagionali."