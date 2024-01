Sky - Milan, Terracciano ha scelto il numero di maglia: 38. E domani sarà a Milanello

vedi letture

Filippo Terracciano ha scelto il numero di maglia per la sua avventura in rossonero, riporta Sky Sport. Il terzino, ormai ex Hellas Verona, indosserà la numero 38. Il classe 2003 stamattina ha svolto le visite mediche di rito e a breve è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto.

Terracciano sarà a Milanello già da domani e potrà essere convocato anche per la sfida di mercoledì sera di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini: è ancora da capire se potrà partire dall'inizio, ma visto il lieve infortunio di Florenzi rimane comunque una presenza molto importante.