Sky - Milan, visite mediche per i giocatori: giovedì la possibile ripresa degli allenamenti

Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell'iter dei giocatori del Milan per la ripresa degli allenamenti. Questa mattina, a partire dalle 09.30, sono iniziate le visite mediche dei giocatori rossoneri: verranno scaglionate per tre giorni, fino a dopodomani, con gruppi di 7-8 giocatori al giorno. Controlli anche per Pioli e il suo staff, ma i test più approfonditi sono quelli per i giocatori: test sotto sforzo, elettrocardiogramma, analisi del sangue. Giovedì chi ha già svolto i test potrà allenarsi sui tre campi di Milanello in gruppi divisi per i tre campi: 12 al mattino e 12 al pomeriggio. Si lavorerà su cardio e forza, e se sarà possibile si userà anche il pallone. Questa mattina i giocatori che hanno effettuato i controlli presso la clinica "La Madonnina" sono stati Bonaventura, Biglia e Duarte, e ne sono attesi altri durante il corso della giornata.

Ibrahimovic e Kessie invece non sono ancora rientrati in Italia: lo svedese vuole una data certa per tornare. Se dovessero tornare oggi dovrebbero comunque osservare 14 giorni di quarantena come previsto dal decreto.