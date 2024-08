Sky - Parma-Milan, a centrocampo di fianco a Reijnders dovrebbe giocare Musah

Giorno di vigilia per Parma-Milan, con i rossoneri che oggi hanno svolto la rifinitura a Milanello sotto gli occhi di Moncada, Ibra e Koroviski. Tempo di scelte per Fonseca, che punta ancora sul 4-2-3-1 dopo il 2-2 maturato col Torino. Ci sono però alcuni cambi, e li racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24.

A centrocampo, nei due in mediana, torna Reijnders: l'olandese sarà affiancato da Yunus Musah, mentre Loftus-Cheek torna a gravitare in una zona più offensiva.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.