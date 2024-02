Sky - Pioli aveva concesso un altro giorno di riposo a tre calciatori. I tre, però, si sono ugualmente presentati e allenati a Milanello

vedi letture

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato a Milanello per SkySport, Stefano Pioli aveva concesso un ulteriore giorno di riposo a tre calciatori rossoneri che, nelle ultime settimane, avevano giocato molte partite; i tre, però, hanno ugualmente deciso di presentarsi presso il Centro Sportivo di Carnago per svolgere l'allenamento.

Poi le parole del giornalista sul momento della squadra.

"Pioli sta cercando di trovare la soluzione giusta per il centrocampo, perché Bennacer non c'è praticamente mai stato, ma quando è rientrato l'allenatore ha voluto farlo giocare in diverse circostanze magari anche se non al 100%. Il Milan con Bennacer non ha la media punti migliore. Il centrocampo che ha la media punti migliore è quello costruito da Loftus-Cheek, da Adli e da Reijnders. Hanno giocato 7 partite ed hanno una media abbondantemente sopra i due punti. Bennacer puo' fare meglio, tornare alla sua migliore condizione, e compito di Pioli sarà quello di metterlo nella sua posizione migliore".