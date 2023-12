Sky - Pioli ha concesso un giorno di riposo aggiuntivo ad alcuni calciatori

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, per la giornata odierna mister Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo aggiuntivo a quei calciatori, ad esempio come Christian Pulisic, che nell'ultimo periodo sono stati impiegati con più frequenza e continuità.

Il resto della squadra invece ha iniziato il lavoro a Milanello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Come anticipato dalla nostra redazione già questo pomeriggio per quanto riguarda Rafael Leao saranno decisivi gli esami che effettuerà domani, per capire se la lesione muscolare è guarita o c'è ancora bisogno di qualche tempo per recuperare.