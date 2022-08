Sky - Pioli rivoluziona il Milan per la sfida contro il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Bologna di ieri, il Milan è tornato già oggi ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di martedì contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da SkySport, Stefano Pioli sarebbe intenzionato a rivoluzionare la formazione titolare - con le cosiddette 'rotazioni - contro i neroverdi: Florenzi al posto di Calabria sulla fascia destra e Gabbia centrale al fianco di uno tra Tomori (favorito) e Kalulu; in mediana turno di riposo per Bennacer: al fianco di Tonali prima da titolare per Pobega. In avanti tutto cambiato: fuori Messias, De Ketelaere, Leao e Giroud con Pioli intenzionato a puntare su Saelemaekers, Diaz e Rebic alle spalle dell’unica punta Origi, alla prima da titolare con il Milan.