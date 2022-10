Sky - Qualche linea di febbre per Bennacer. Se non dovesse farcela, dentro Tonali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Qualche linea di febbre per Ismael Bennacer, che potrebbe non prendere parte alla partita contro il Monza e che non si è allenato nella rifinitura. È questa la novità lanciata da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. Le condizioni del regista rossonero saranno rivalutate in mattinata. Nel caso in cui non dovesse farcela, dentro Sandro Tonali con Tommaso Pobega al suo fianco.