Sky - Stadio Milan, "micro" apertura su La Maura: nei giorni scorsi sopralluogo del sindaco Sala. La situazione

Novità importanti sul fronte stadio Milan a La Maura : secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 , infatti, giovedì scorso c'è stato un incontro tra il presidente rossonero Paolo Scaroni e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala . Nelle ore successive, il numero uno di Palazzo Marino ha fatto un sopralluogo all’Ippodromo La Maura ed ha incontrato anche dei dirigenti SNAI. Questa visita è un piccolo passo in avanti ed è servito a Sala per iniziare a capire i margini e la fattibilità dell’operazione stadio all’interno di quella area.

La prima opzione del sindaco e soprattutto del consiglio comunale è che Milan e Inter restino a San Siro, ma nelle ultime settimane a Palazzo Marino hanno capito che il club rossonero ha fretta e fa sul serio sull'ipotesi La Maura e che, se non fosse possibile costruire in quella zona il suo nuovo stadio, sarebbe disposto anche ad uscire da Milano, cosa che Sala e il consiglio non vogliono assolutamente. Per questo c'è stata questa prima "micro" apertura alla possibilità che il Milan possa costruire il suo nuovo stadio di proprietà nell'area dell'Ippodromo La Maura.