Sky - Tonali, primo allenamento a Milanello: grande accoglienza per il talento lodigiano

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini ha parlato dell'allenamento odierno rossonero e del primo giorno nel centro sportivo di Sandro Tonali. Queste le sue parole: "Sandro Tonali si è visto a Milanello e si è allenato con il resto del gruppo. Ha ricevuto una grande accoglienza dai nazionali italiani con Donnarumma, Romagnoli e Calabria che lo hanno introdotto al resto del gruppo. Grandi saluti e tanti abbracci nel suo primo giorno da milanista e a Milanello. Non si allenava da tanto tempo ma ha sostenuto un buon allenamento in gruppo, riprendendo la preparazione per quella che sarà la stagione. Al momento Tonali non fa parte della lista di Europa League ma il suo nome potrà essere integrato successivamente in base alla sua condizione fisica"