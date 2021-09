Sky Uk, Solhekol: "Quella di Tomori è una bella storia, ora ha scalzato Ben White in nazionale"

Kaveh Solhekol, giornalista inglese e uno dei presentatori per Sky Uk, ha commentato così il ritorno in nazionale di Fikayo Tomori: “Quella di Tomori è una bella storia. Ci si aspettavano grandi cose da lui al Chelsea, che potesse essere tra i migliori difensori della Premier League. Poi non tutto è andato per il meglio: si è infortunato, è uscito dalle rotazioni di Franck Lampard ed è dovuto andare via per ricostruire la sua carriera. E l’ha fatto in Italia, al Milan. Inizialmente in prestito, poi i rossoneri l’hanno acquistato a titolo definitivo quest’estate. Sembrava che l’Inghilterra si fosse dimenticata di lui, ma Southgate ha iniziato a guardare il calcio italiano: quindi è una grande notizia per Tomori che abbia un’altra possibilità. Credo che abbia appena scalzato Ben White per sostituire l’infortunato Harry Maguire”.