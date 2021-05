Sky - Verso Atalanta-Milan: Leao provato come centravanti al posto di Rebic

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha dato delle novità di formazione in vista del match contro l'Atalanta: "Di solito l'allenamento del venerdì è sempre abbastanza indicativo: era stato così per la scelta di Brahim contro la Juventus. Oggi la novità è che Pioli ha provato Leao al posto di Rebic centravanti, con Brahim trequartista, Calhanoglu a sinistra e con la solita formazione. Pioli sta variando tanto e vuole tenere tutti sulla corda. Dato che Rebic è uno che vive molto le partite durante la settimana moralmente, di testa, può essere che l'ha fatto per dargli uno sprono in più".