Sky - Verso Empoli-Milan: Pobega insidia Bennacer per una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Peppe Di Stefano a Sky Sport, questa la probabile formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare in vista della trasferta contro l'Empoli: Taturusanu in porta a sostituire l'infortunato Maignan. In difesa, secondo l'allenamento di oggi, Ballo-Tourè sostituirà Theo Hernandez a sinistra. Dal lato opposto Calabria titolare, con Tomori e uno tra Kalulu e Kjaer come centrali. A centrocampo Tonali dovrebbe tornare dal primo minuto, mentre Pobega insidia Bennacer per una maglia da titolare; l'algerino è tornato da poco a Milanello. Sulla trequarti: a destra più Messias di Saelemaekers, a sinistra torna Leao dopo aver scontato la squalifica contro il Napoli, e a sostegno di Giroud ci sarà Charles De Ketelaere.