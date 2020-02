Sky - Verso Fiorentina-Milan: due i ballottaggi in difesa, c'è Calhanoglu

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky, contro la Fiorentina, ci sono solo due dubbi nella formazione rossonera: Gabbia e Conti in vantaggio su Musacchio e Calabria, ma la decisione decisiva è ancora da prendere. Per il resto la formazione è confermata con Romagnoli e Theo a completare il reparto difensivo, sugli esterni di centrocampo Castillejo e Rebic, in mezzo Bennacer e Kessiè. I due davanti saranno Ibrahimovic e Calhanoglu, completamente recuperato dopo il problrma accusato in settimana.