Sky - Verso il derby, Milan in ritiro da sabato a Milanello e non in hotel a Milano

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato di SkySport a Milanello, è da poco terminato l'allenamento odierno in vista del derby. Proprio verso il derby è arrivata una precisazione: il Milan non sarà come al solito in ritiro pre partita dalla mattina di domenica in un hotel in zona Lotto a Milano, ma passerà la notte di sabato a Milanello per raggiungere poi San Siro direttamente nel pomeriggio di domenica.