Sky - Verso il Sassuolo con Theo, Loftus e Leao: le probabili scelte di Pioli

In vista della partita di questo pomeriggio contro il Sassuolo, Stefano Pioli ha deciso di non varare il turnover massiccio, ma farà delle scelte ponderate, con un giusto mix. Peppe Di Stefano, nel suo servizio per Sky Sport 24, ha svelato le probabili scelte del mister milanista.

In difesa ci saranno Simon Kjaer e Malick Thiaw in mezzo alla difesa, con Tomori (diffidato) che starà in panchina. Sulle fasce agiranno Alessandro Florenzi e Theo Hernandez. In mezzo al campo si vedranno Yacine Adli e Yunus Musah mentre sulla trequarti, alle spalle di Luka Jovic, ci saranno Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao, con conseguente panchina per Noah Okafor e Olivier Giroud.

Ecco le probabili scelte di Pioli

(4-2-3-1) Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic