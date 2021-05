Sky - Verso Juve-Milan: Chiesa e Chiellini verso la titolarità. Morata in vantaggio su Dybala

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato delle ultime sulla Juventus. Queste le sue parole: "E' una partita importantissima in ottica Champions League. Dalla Continassa arrivano notizie positive dall'infermeria. Chiesa si è allenato regolarmente e dovrebbe trovare un posto da titolare, così come Morata favorito su Dybala che potrebbe entrare a gara in corso. In difesa Chiellini dovrebbe essere schierato titolare con De Ligt che potrebbe accomodarsi in panchina"