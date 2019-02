Sky - Verso Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera

Al termine della conferenza di mister Gattuso, Peppe Di Stefano ha fornito le ultime sulla formazione rossonera in collegamento con Sky Sport 24. Secondo il collega, l'undici milanista sarà praticamente identico a quello visto nelle ultime uscite: Donnarumma tra i pali; Calabria a destra, Musacchio e Romagnoli scelte obbligate in mezzo e Rodríguez a sinistra, il trio Kessié-Bakayoko-Paquetá in mediana ed il tridente offensivo formato da Suso, Piątek e Çalhanoglu.