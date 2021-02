Sky - Verso Milan-Inter: pronti i fedelissimi di Pioli, Kjaer e Rebic dal 1'

Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha fatto il punto sulla formazione del Milan in vista del derby: "Per una serie infinita di cose è una partita molto importante. Il Mian è stato bravo a crearsi questo spazio, ma negli altri anni non staremmo parlando di un derby così. Milan che giocherà con i titolarissimi: 4-2-3-1 con i fedelissimi. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo, Tonali, Kessiè, Saelemaekers, che non sta vivendo un bellissimo momento ma è uno degli uomini di Pioli, poi Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic".