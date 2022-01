Sky - Verso Milan-Juve, oggi Pioli ha provato Calabria e Messias dall'inizio

Peppe Di Stegano, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato delle prove in allenamento di Pioli nella giornata odierna, alla vigilia di Milan-Juventus. In difesa torna Romagnoli, che prenderà il posto di Gabbia. Sulla destra è statro provato Calabria e non Florenzi. In mediana torna Tonali per Bakayoko, mentre sulla trequarti - un po' a sorpresa, afferma l'inviato di Sky - è stato provato Messias largo a destra invece di Saelemaekers.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic.