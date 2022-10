Sky - Verso Milan-Monza, Pioli pensa a qualche cambio: possibile chance per Rebic e Origi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, Stefano Pioli pensa a qualche cambio di formazione in vista della gara di sabato contro il Monza. Ante Rebic molto probabilmente giocherà dall'inizio, da capire se da esterno al posto di Leao o da centravanti. L'intenzione dell'allenatore rossonero è quella di mandare in campo anche Divock Origi, che contro il Verona ha trovato 45 minuti.



Possibile turnazione anche in difesa e centrocampo: Kjaer, che è ormai recuperato, potrebbe tornare titolare dopo il periodo di stop, mentre in mezzo al campo potrebbe esserci spazio anche per Tommaso Pobega.