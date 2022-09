Sky - Verso Milan-Napoli, l'unico ballottaggio è Krunic-Messias

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Peppe Di Stefano ha annunciato la probabile formazione del Milan che dovrebbe affrontare domani il Napoli di Spalletti. Sarebbe tutto confermato, come raccontato in settimana, con Saelemaekers titolare e con un solo dubbio per Stefano Pioli. L'unico ballottaggio, infatti, è quello tra Krunic e Messias, con il bosniaco leggermente in vantaggio. Dunque, qualora dovesse giocare il numero 33, Saelemaekers si posizionerebbe a destra. Con Messias, invece, il belga scalerebbe a sinistra (e con il brasiliano dall'altro lato).