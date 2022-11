Sky - Verso Milan-Spezia: Origi più di Giroud, in difesa torna Gabbia. E sulla trequarti...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24 da Milanello, arrivano le prime indicazioni su quelle che dovrebbero essere le scelte di mister Pioli, che oggi non parlerà in conferenza stampa, per Milan-Spezia. In attacco Origi insidia Giroud per una maglia da titolare, mentre in difesa dovrebbe esserci ancora spazio per Gabbia. A centrocampo si va verso la conferma della coppia Bennacer-Tonali, mentre a destra dovrebbe tornare Messias. Per quanto riguarda la trequarti il ballottaggio dovrebbe essere tra Brahim Diaz e De Ketelaere, ma nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti più precisi.