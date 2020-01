Sky - Verso Milan-Torino: Piatek più di Ibra, in porta ci sarà Donnarumma

Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Pioli per la sfida di questa sera di Coppa Italia contro il Torino. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, la classica linea difensiva a 4 sarà composta da Conti, Kjær, Romagnoli e Theo. Ancora titolare Castillejo sulla destra, al centro del campo Krunic affiancherà Bennacer, Bonaventura tornerà titolare sulla sinistra. In attacco l'unico certo del posto sembra essere Rebic, mentre c'è un ballottaggio fra Ibrahimovic e Piatek: il polacco è in vantaggio sullo svedese. Di seguito la formazione completa: G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.