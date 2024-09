Sky - Verso Milan-Venezia: fuori Tomori. Accanto a Gabbia ci sarà Pavlovic

Secondo quanto riportati da Manuele Baiocchini di SkySport, Paulo Fonseca opterà per un cambio in difesa: giocherà Matteo Gabbia dal primo minuto, ma non al fianco di Fikayo Tomori; l'inglese, infatti, sarà messo in panchina dopo le prime tre brutte prestazioni per lasciar spazio a Pavlovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 29 Fofana

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

A disp: 25 Raveyre, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 42 Terracciano, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 9 Jovic, 7 Morata. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Sportiello, Florenzi, Bennacer, Thiaw

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno