Sky - Verso Milan-Verona, Pioli sorprende tutti: provato il 3-4-3, riposo per Theo e Calabria. In avanti ancora Giroud

E' sorprendente la formazione provata oggi a Milanello da Stefano Pioli in vista del match di domani pomeriggio a San Siro contro il Verona: il tecnico rossonero, come riferisce Sky, ha infatti provato il 3-4-3 con Thiaw, Kjaer e Tomori in difesa, Musah e Florenzi sugli esterni, mentre in mezzo al campo ci saranno Krunic e Reijnders. In avanti, torna titolare Pulisic a destra, confermati invece Giroud al centro e Leao a sinistra.

Ecco, quindi, la probabile formazione del Milan contro il Verona: (3-4-3) Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.