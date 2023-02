Sky - Zaniolo in partenza per Istanbul, direzione Galatasaray: operazione da 20 milioni più bonus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 Niccolò Zaniolo, che è stato accostato al Milan nel corso della sessione invernale di mercato, sarebbe in partenza per la Turchia e in particolare verso Istanbul. Si sarebbe infatti sbloccato il passaggio del giocatore della Roma verso il Galatasaray che si sarebbe accordato con il club capitolino per una cifra pari a 20 milioni più 2 di bonus. Il calciatore firmerà un quadriennale da 3.5 milioni con una clausola rescissoria del valore di 35 milioni.