Slitta a domani o venerdì l'arrivo in Italia di Walker. Per il derby però ci sarà

Kyle Walker si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, ma l'arrivo in Italia dell'oramai ex terzino del Manchester City è slittato a domani o venerdì. Nessun problema, l'affare non è a rischio, ma per completare il trasferimento l'inglese ha bisongo di tornare in Inghilterra per ottenere il permesso di soggiorno, indispensabile per permettergli di firmare con il Diavolo un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2027.

Stando dunque a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Walker si allenerà con i suoi nuovi compagni solo la prossima settimana, prima o dopo la trasferta di Champions League contro la Dinamo Zagabria, così da prepararsi e farsi trovare già pronto per il derby in programma la domenica dopo.