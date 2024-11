Slovan Bratislava-Milan, Fonseca avrà a disposizione solo Abraham e Camarda come centravanti

vedi letture

Archiviata la Juventus, il Milan si proietta già alla Champions League dove martedì l'attende una partita da vincere a tutti i costi: si va a Bratislava contro lo Slovan, attualmente ultimo con zero punti, due gol fatti e quindici subiti. I campioni di Slovacchia ritrovano per l'occasione il grande ex Juraj Kucka, Fonseca invece dovrà fare a meno di Alvaro Morata.

L'attaccante, ricordiamo, ha preso un giallo pesante a Madrid e poiché diffidato è stato squalificato per questa partita. Considerando anche l'assenza di Luka Jovic che, problemi fisici a parte non è stato iscritto nemmeno in lista UEFA, gli unici attaccanti a disposizione di Fonseca saranno Tammy Abraham e Francesco Camarda.