Socios - Roma-Milan, le due squadre si scambiano "Fan Tokens" prima del fischio d'inizio

Prima dell'inizio di Roma-Milan i capitani delle rispettive squadre, Pellegrini e Donnarumma, si sono scambiati per la prima volta su un campo da calcio dei "Fan Tokens" invece dei classici gagliardetti. Lo documenta l'account Twitter di Socios, partner ufficiale di entrambe le società e promotrice di questo strumento particolare che permette ai tifosi di partecipare attivamente a decisioni che riguardano da vicino i club.

Socios teams @OfficialASRoma & @acmilan become the first two clubs in football history to exchange Fan Tokens before kick-off.



