Sognando gli Europei, Inghilterra e Belgio le regine

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il rinvio di un anno di Euro 2020 ha rimescolato le carte, riportando in campo giocatori al momento fuori causa per infortunio. E' il caso dell'Inghilterra di Gareth Southgate, che potrà inserire in squadra Harry Kane e Marcus Rashford, entrambi fermi al momento. Confrontando le quote di Planetwin365 prima del rinvio del torneo, con le nuove previsioni emerge che la Nazionale dei Tre Leoni rimane la favorita per il titolo, sebbene la quota sia salita dal 5,50 del 14 febbraio a 6,25. Gli inglesi, che avranno il vantaggio di giocare l'eventuale semifinale e finale in casa, dovranno guardarsi dal Belgio, in cerca della consacrazione dopo il terzo posto ai Mondiali di Russia 2018. Gli analisti hanno abbassato la quota dei diavoli rossi da 6,50 a 6,25, tenendo presente che Euro2021 sarà probabilmente l'ultima occasione per la 'generazione d'oro' dei vari De Bruyne, Hazard, Lukaku e Mertens, di vincere un trofeo con la maglia della Nazionale. Chiude il podio virtuale la Francia: la squadra di Deschamps, inserita nel girone con Germania e Portogallo, ha la quota invariata a 6,75. Subito a ridosso delle prime l'Italia, che come la Francia, mantiene la stessa quota (8,00). Il ct Mancini potrà beneficiare dell'anno in più per recuperare Zaniolo dall'infortunio. Seguono Olanda e Germania: se da un lato gli Orange perdono qualcosa rispetto alle proiezioni dello scorso febbraio (da 8,00 a 8,50), i tedeschi guadagnano terreno passando da 9,50 a 9,00 e si appaiano alla Spagna (9,00). (ANSA).