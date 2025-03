Solo un pareggio tra Austria e Serbia: Jovic in campo per più di un'ora, ma senza incidere

Quarti di finale e spareggi, la Nations League entra nel vivo con ben 10 partite in programma. Nell'andata dei quarti di finale della Lega A, la Croazia sorprende la Francia e vince 2-0 nonostante un rigore parato da Maignan. Si salva la Spagna in Olanda, pareggia Merino in pieno recupero. Sorpresa in Danimarca, Hojlund piega il Portogallo.

Negli spareggi per la Lega A vincono Scozia e Ucraina contro Grecia e Belgio (segnano i due "napoletani" McTominay e Lukaku). Da dimenticare la prima di Rudi Garcia, sommerso dall'Ucraina dopo un buon primo tempo. Pari invece tra Austria e Serbia.

Jovic gioca ma non incide

In campo per 68 minuti senza incidere particolarmente. Luka Jovic resta una meteora al Milan, e anche in Nazionale (dopo aver fatto bene nell'ultimo Europeo) non sembra al momento trovare lucidità e brillantezza nelle giocate offensive. Prestazione sufficiente, ma senza nulla di particolarmente esaltante.

Lega A/B playout

Turchia - Ungheria 3-1: 9' Kokcu (T), 25' Schafer (U), 69' Akturkoglu (T), 73' Kahveci (T)

Austria - Serbia 1-1: 37' Gregoritsch (A), 62' Samardzic (S)

Grecia - Scozia 0-1: 33' rig. McTominay

Ucraina - Belgio 3-1: 40' Lukaku (B), 66' Gutsulyak (U), 73' Vanat (U), 79' Zabarnyi (U)