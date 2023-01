Solo una forte contusione per Calabria: il capitano si è allenato in gruppo ieri

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come anticipato ieri da MilanNews.it (QUI) e come ribadito oggi dalla versione cartacea di Tuttosport, l'infortunio patito da Davide Calabria nei minuti finali della sfida contro la Lazio di martedì sera si è rivelata essere solo una forte contusione che il capitano del Milan starebbe già smaltendo e per la quale non servono esami. Calabria già ieri, infatti, era sul campo di allenamento con i compagni che hanno giocato da titolari contro la Lazio e sarà molto probabilmente a disposizione per la sfida con il Sassuolo.