Solskjaer: "Ho giocato con Cristiano Ronaldo, mi piacerebbe allenarlo"

Ole Gunnar Solskjaer, ex giocatore e attuale allenatore del Manchester United, ha parlato di Cristiano Ronaldo in un Q&A sul sito ufficiale del suo club. Solskjaer ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva quale leggenda dei Red Devils volesse nella rosa attuale della sua squadra. Solskjaer ha risposto: “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato che mi piacerebbe avere nella mia squadra. Per esempio Roy Keane, ma non sono sicuro di poterlo gestire. Ho giocato con Cristiano Ronaldo ed è stato il miglior giocatore al mondo insieme a Lionel Messi negli ultimi 10-15 anni, quindi direi Cristiano”.