Sono veramente troppi i gol subiti dal Milan con le squadre della parte destra della classifica

vedi letture

Con i tre gol presi da Pinamonti e compagni, i rossoneri hanno subito 29 gol in 17 partite fuori casa; il Milan di conseguenza, è, in questo momento, la quarta peggior squadra del campionato di Serie A per gol subiti in trasferta; peggio dei rossoneri solo Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33). Un dato sconcertante, che evidenzia le assurde difficoltà della squadra nell'essere attenta e concentrata per 90 minuti soprattutto quando non ha dalla sua tutta la passione e la cura del San Siro rossonero sempre sold-out.

In trasferta, il Milan ha subito le seguenti reti contro squadre attualmente nella parte destra della classifica: quattro contro il Monza, tre contro Sassuolo, Udinese e Frosinone, due contro Salernitana, Lecce e Cagliari e uno contro il Verona.