Sorpresa di quest'anno? Serafini: "Kalulu e Thiaw. Ci siamo dimenticati cosa avevano fatto"

vedi letture

In occasione del primo allenamento rossonero della stagione 2024/2025 a Milanello, agli ordini di Paulo Fonseca alla prima apparizione in campo come tecnico rossonero, Luca Serafini ha affrontato diverse tematiche nello studio di Milan Tv che ha accompagnato la diretta del primo giorno di scuola dei rossoneri.

Le parole di Serafini su chi può essere la sorpresa in questa stagione: "La squadra va completata e su questo siamo d’accordo tutti, anche Ibra e Fonseca. La sorpresa di quest’anno potrebbe essere il recupero totale di Kalulu e Thiaw. I rispettivi infortuni che li hanno fermati, ci hanno fatto dimenticare cosa avevano fatto. Kalulu ha una personalità e maturità rodata. Mi aspetto anche che Tomori torni a stabilizzare il suo rendimento: quello successivo si è smarrito, non solo per colpa sua".