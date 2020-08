Sorpresa sul calciomercato: l'apertura ufficiale si terrà il 1 settembre a Rimini

Sorpresa sul calciomercato italiano, riportato dal sito Altarimini.it. Si terrà a Rimini, il primo settembre, al Grand Hotel, l'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. E' questo uno degli appuntamenti inediti del ricco calendario di eventi sportivi in Emilia-Romagna presentato questa mattina, mercoledì 5 agosto, in una videoconferenza in Regione.