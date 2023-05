Sorrentino: "Maignan è portiere il più forte d’Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Sorrentino, ex portiere, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Maignan: "Ultimamente il ruolo del portiere sta cambiando parecchio e questa non è una cosa positiva. Il fatto che ora si cerchi più un portiere esclusivamente bravo coi piedi e magari si lascia andare l’aspetto tecnico-tattico a me non fa impazzire. Il portiere deve parare, poi se sei bravo anche con i piedi meglio. Maignan è il più forte d’Europa e del campionato, completo a 360 gradi, bravo coi piedi, in porta, a dirigere la difesa, insomma un leader.

Il voto? 8. Quest’anno il Milan senza di lui ha perso tanti punti oltre che sicurezze in difesa. Unisce perfettamente il portiere vecchio stampo e quello moderno".