Sorrentino su Pioli: "È una mosca bianca nel calcio. Quando parlo di lui m'imbarazzo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere Stefano Sorrentino, intercettato da TMW alla presentazione di EliMobile presso The Mall, si è così espresso su Pioli: "Quando parlo di lui a volte sono imbarazzato, perché siamo legati anche da una bella amicizia. Mi ha allenato purtroppo solo un anno, ma è stata una vera fortuna per me. Io non sono tifoso né del Milan né dell'Inter né di altre squadre, però mi auguro che Pioli possa regalarsi questo grande sogno chiamato Scudetto. Stefano è una mosca bianca in questo mondo, una persona e un allenatore davvero unico".