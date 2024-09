Soste campionato: saranno quattro in totale di cui tre tra settembre, ottobre e novembre

Quando siamo ormai a metà della prima sosta per le nazionali che interrompe il campionato, con il Milan che riprenderà gli impegni di Serie A con la sfida di sabato 14 contro il Venezia, queste tutte le soste programmate per gli impegni di gare Nazionali comunicate dalla Lega Serie A. Le prossime due arriveranno rispettivamente a metà ottobre e metà novembre, mentre l'ultima è prevista per fine marzo.

Domenica 08/09/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 13/10/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 17/11/2024 (per impegni gare Nazionali)

Domenica 23/03/2025 (per impegni gare Nazionali)